Нана из K-Pop-группы After School обезвредила вооруженного злоумышленника, ворвавшегося в ее дом

Нана из After School обезвредила вооруженного злоумышленника после драки. Вооруженный мужчина ворвался в дом бывшей участницы группы After School и актрисы Наны. Она вместе с матерью смогла усмирить злоумышленника до прибытия офицеров.

Детали

По данным местной полиции, 30-летний мужчина проник в жилище южнокорейской актрисы около 6 утра и, имея оружие, требовал деньги у Наны и ее матери. После физической борьбы женщинам удалось одолеть злоумышленника и вызвать полицейских, которые оперативно прибыли на место происшествия и арестовали мужчину.

Агентство Nana Sublime сообщило:

Полиция сейчас проводит расследование, поэтому мы поделимся деталями позже

Нана и ее мать не пострадали, зато злоумышленник получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Этот инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей соцсетей, многие выразили шок по поводу того, что актрисе и ее матери удалось усмирить вооруженного злоумышленника.

