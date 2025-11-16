Nana з K-Pop-гурту After School знешкодила озброєного зловмисника, що увірвався до її будинку

$42.060.00
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 25635 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 07:00 • 36787 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 05:50 • 18719 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 31280 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 45836 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 44414 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 41705 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52740 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 45056 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38680 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Партизани допомогли уповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямкуPhoto16 листопада, 06:29 • 3196 перегляди
На фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень за добу: карти від ГенштабуPhoto16 листопада, 06:44 • 4208 перегляди
Президент Фінляндії прогнозує продовження війни в Україні та закликає до підтримки опору агресії рф16 листопада, 08:51 • 5332 перегляди
В кремлі заявили про контакти із Вашингтоном щодо зустрічі путін-Трамп, яку відкладено 16 листопада, 09:25 • 12645 перегляди
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб 11:46 • 10820 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 25638 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 36791 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 91055 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 80638 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 53908 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 25769 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 91053 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 33895 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 49805 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 42005 перегляди
Nana з K-Pop-гурту After School знешкодила озброєного зловмисника, що увірвався до її будинку

Київ • УНН

 • 2812 перегляди

Колишня учасниця K-Pop гурту After School Nana та її мати знешкодили озброєного зловмисника, який проник у їхній будинок. Поліція заарештувала чоловіка, який вимагав гроші, а Nana та її мати не постраждали.

Nana з After School знешкодила озброєного зловмисника після бійки. Озброєний чоловік увірвався до будинку колишньої учасниці гурту After School та акторки Nana. Вона разом з матір’ю змогла приборкати зловмисника до прибуття офіцерів.

Про це повідомляє The Korea Times, передає УНН.

Деталі

За даними місцевої поліції, 30-річний чоловік, проник до помешкання південнокорейської акторки близько 6 ранку та маючи зброю вимагав кошти у Nana та її матері. Після фізичної боротьби, жінкам вдалося здолати зловмисника та викликати поліцейських, котрі оперативно прибули на місце події та заарештували чоловіка.

Агентство Nana Sublime повідомило:

Поліція зараз проводить розслідування, тому ми поділимося деталями пізніше

Nana та її мати не постраждали, натомість, зловмисник отримав легкі травми та був доставлений до лікарні. Цей інцидент викликав бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж, багато хто висловив шок з приводу того, що акторці та її матері вдалося приборкати озброєного зловмисника.

Нагадаємо

Київщині затримали 50-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Зловмисник заманив жертву під приводом продажу автомобіля та застрелив її, щоб заволодіти грошима.

Алла Кіосак

