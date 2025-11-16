Nana з K-Pop-гурту After School знешкодила озброєного зловмисника, що увірвався до її будинку
Київ • УНН
Колишня учасниця K-Pop гурту After School Nana та її мати знешкодили озброєного зловмисника, який проник у їхній будинок. Поліція заарештувала чоловіка, який вимагав гроші, а Nana та її мати не постраждали.
Nana з After School знешкодила озброєного зловмисника після бійки. Озброєний чоловік увірвався до будинку колишньої учасниці гурту After School та акторки Nana. Вона разом з матір’ю змогла приборкати зловмисника до прибуття офіцерів.
Про це повідомляє The Korea Times, передає УНН.
Деталі
За даними місцевої поліції, 30-річний чоловік, проник до помешкання південнокорейської акторки близько 6 ранку та маючи зброю вимагав кошти у Nana та її матері. Після фізичної боротьби, жінкам вдалося здолати зловмисника та викликати поліцейських, котрі оперативно прибули на місце події та заарештували чоловіка.
Агентство Nana Sublime повідомило:
Поліція зараз проводить розслідування, тому ми поділимося деталями пізніше
Nana та її мати не постраждали, натомість, зловмисник отримав легкі травми та був доставлений до лікарні. Цей інцидент викликав бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж, багато хто висловив шок з приводу того, що акторці та її матері вдалося приборкати озброєного зловмисника.
Нагадаємо
