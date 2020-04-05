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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71397 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84462 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97485 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94837 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106175 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91517 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131119 просмотра

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Наместника Лавры и братию протестировали на коронавирус: результаты ожидают

Наместника Лавры и братию протестировали на коронавирус: результаты ожидают

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания коронавирусом. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице Киево-Печерской лавры.

"Для предупреждения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Лавре, результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет.

"В соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с привлечением видеотрансляции. Братия Лавры продолжает усиленно молиться о выздоровлении всех, кто заболел новым инфекционным заболеванием", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников.

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