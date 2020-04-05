Наместника Лавры и братию протестировали на коронавирус: результаты ожидают
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания коронавирусом. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице Киево-Печерской лавры.
"Для предупреждения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Лавре, результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет.
"В соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с привлечением видеотрансляции. Братия Лавры продолжает усиленно молиться о выздоровлении всех, кто заболел новым инфекционным заболеванием", - говорится в сообщении.
Напомним, в связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников.