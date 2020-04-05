Лавру закривають на карантин: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У зв’язку з поширенням на території України інфекційного захворювання COVID-19 були посилені карантинні заходи. Через це в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі з цього моменту і до офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть звершуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією), без участі парафіян і прочан. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Києво-Печерської лаври, передає УНН.
“У зв’язку з поширенням на території України інфекційного захворювання COVID-19 були посилені карантинні заходи. Через це в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі з цього моменту і до офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть звершуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією), без участі парафіян і прочан”, — йдеться у повідомленні.
У Ларві зазначили, що “братія обителі продовжують підносити в храмах монастиря сугубі молитви „під час згубної пошесті“, щодня молитися за тих, хто вже захворів на цю недугу, і за лікарів, які борються за життя наших співгромадян”.
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“Переконливе прохання всім прихожанам Лаври і всім православним християнам з розумінням поставитися до даного обмежувального заходу.
Як і раніше, в період карантину в Лаврі звершуються всі уставні богослужіння і проводиться відеотрансляція богослужінь великих свят, суботніх та недільних днів, Страсної седмиці”, — йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні зазначено, що для тих, хто бажає подати записки на поминання і пожертвування, це можна зробити на відповідних сторінках офіційного сайту Лаври.