Лавру закривають на карантин: подробиці

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У зв’язку з поширенням на території України інфекційного захворювання COVID-19 були посилені карантинні заходи. Через це в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі з цього моменту і до офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть звершуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією), без участі парафіян і прочан. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Києво-Печерської лаври, передає УНН.