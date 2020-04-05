Лавру закрывают на карантин: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Киево-Печерской лавры, передает УНН.
"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", - говорится в сообщении.
В Ларве отметили, что "братия обители продолжают преподносить в храмах монастыря сугубые молитвы "во время губительной пошести", ежедневно молиться за тех, кто уже заболел этой болезнью, и за врачей, которые борются за жизни наших сограждан".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия коронавируса: будут ли закрывать церкви на период карантина
"Убедительная просьба всем прихожанам Лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере.
Как и ранее, в период карантина в Лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений больших праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы", - говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечено, что для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвования, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры.