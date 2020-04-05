Лавру закрывают на карантин: подробности

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64104 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75653 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88984 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86990 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87356 просмотра

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Киево-Печерской лавры, передает УНН.

"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", - говорится в сообщении.

В Ларве отметили, что "братия обители продолжают преподносить в храмах монастыря сугубые молитвы "во время губительной пошести", ежедневно молиться за тех, кто уже заболел этой болезнью, и за врачей, которые борются за жизни наших сограждан".

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"Убедительная просьба всем прихожанам Лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере.

Как и ранее, в период карантина в Лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений больших праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвования, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры.

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