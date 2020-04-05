Лавру закрывают на карантин: подробности

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Киево-Печерской лавры, передает УНН.