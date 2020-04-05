Намісника Лаври та братію протестували на коронавірус: результати очікують
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Братія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври провела тестування на наявність захворювання на коронавірус. Разом з усіма дане лабораторне дослідження у комплексі з медичним оглядом пройшов Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці Києво-Печерської лаври.
"Для упередження спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври провела тестування на наявність захворювання. Разом з усіма дане лабораторне дослідження у комплексі з медичним оглядом пройшов Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у Лаврі, результат обстеження буде відомий найближчим часом. Наразі скарг на самопочуття у владики немає.
"Відповідно до санітарних вимог в усіх приміщеннях Лаври проведено обробку дезинфікуючими розчинами, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції. Братія Лаври продовжує посилено молитись про одужання всіх, хто захворів на нове інфекційне захворювання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у зв’язку з поширенням на території України інфекційного захворювання COVID-19 були посилені карантинні заходи. Через це в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі з цього моменту і до офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть звершуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією), без участі парафіян і прочан.