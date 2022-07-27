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14 марта, 19:57 • 103376 просмотра

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14 марта, 19:56 • 118879 просмотра

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14 марта, 14:57 • 139154 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113329 просмотра

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14 марта, 13:04 • 106901 просмотра

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136887 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пытались раскрыть украинские позиции: возле Пасеки обезврежена группа российских разведчиков

Пытались раскрыть украинские позиции: возле Пасеки обезврежена группа российских разведчиков

Киев • УНН

 • 98194 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Возле населенного пункта Пасека российские разведчики пытались раскрыть украинские позиции. Как сообщили в Генштабе, враждебная группа обезврежена, передает УНН.

Детали

На Славянском направлении задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.

В районе населенного пункта Пасека, силами разведывательной группы, пытался разоблачить позиции наших войск. Безуспешно. Группа обезврежена, отметили в Генштабе.

На Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиационный удар неподалеку от Серебрянки. Вел штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении обстрелял из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцева, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 070 оккупантов.

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