Пытались раскрыть украинские позиции: возле Пасеки обезврежена группа российских разведчиков

Детали

На Славянском направлении задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.

В районе населенного пункта Пасека, силами разведывательной группы, пытался разоблачить позиции наших войск. Безуспешно. Группа обезврежена, отметили в Генштабе.

На Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиационный удар неподалеку от Серебрянки. Вел штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении обстрелял из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцева, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 070 оккупантов.