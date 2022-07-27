Пытались раскрыть украинские позиции: возле Пасеки обезврежена группа российских разведчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Возле населенного пункта Пасека российские разведчики пытались раскрыть украинские позиции. Как сообщили в Генштабе, враждебная группа обезврежена, передает УНН.
Детали
На Славянском направлении задействовал артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашкового, Долины, Грушувахи, Шевеловки, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.
В районе населенного пункта Пасека, силами разведывательной группы, пытался разоблачить позиции наших войск. Безуспешно. Группа обезврежена, отметили в Генштабе.
На Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.
На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиационный удар неподалеку от Серебрянки. Вел штурмовые действия в направлении Белогоровка - Верхнекаменское, понес потери и отошел.
На Бахмутском направлении обстрелял из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцева, Сухой Балки и Веселого. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 070 оккупантов.