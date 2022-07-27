Намагались викрити українські позиції: біля Пасіки знешкоджено групу російських розвідників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Біля населеного пункту Пасіка російські розвідники намагалися викрити українські позиції. Як повідомили у Генштабі, ворожа група знешкоджена, передає УНН.
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На Слов’янському напрямку задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.
У районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагався викрити позиції наших військ. Безуспішно. Група знешкоджена, зазначили у Генштабі.
На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.
На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов.
На Бахмутському напрямку обстріляв з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 40 070 окупантів.