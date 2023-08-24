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Пыталась продать наркотики раненым бойцам: правоохранители разоблачили на Львовщине преступную группу

Пыталась продать наркотики раненым бойцам: правоохранители разоблачили на Львовщине преступную группу

Киев • УНН

 • 619382 просмотра

Киев. 24 августа. УНН. Работники ГБР разоблачили на Львовщине преступную группу, которая производила и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Задержанные пытались предлагать психотропных раненым военным. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс- службу ГБР.

Детали

Организовал наркобизнес житель Львовщины совместно с действующим и бывшим военнослужащими. Они наладили сбыт психотропных веществ, в частности амфетамина среди местного населения Червонограда.

В месяц злоумышленники сбывали до 7500 доз, стоимостью более 600 тыс. гривен.

Они создали ветеранскую общественную организацию, в помещении которой хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества.

Задержанные пытались предлагать и «подсадить» на свой товар раненых украинских военных. Они утверждали, что наркотики позволят пом’якшить их страдания от боли.

Правоохранители задержали организатора и сообщника в попытке продажи партии амфетамина весом 115 граммов. Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты в которых было расфасовано психотропное вещество, готовое для дальнейшего сбыта раненым военнослужащим и гражданскому населению.

Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завезли в Украину партию наркопродукции на почти 100 млн грн: на Киевщине задержали лидеров преступной группировки

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