Пыталась продать наркотики раненым бойцам: правоохранители разоблачили на Львовщине преступную группу
Киев • УНН
Киев. 24 августа. УНН. Работники ГБР разоблачили на Львовщине преступную группу, которая производила и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Задержанные пытались предлагать психотропных раненым военным. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс- службу ГБР.
Детали
Организовал наркобизнес житель Львовщины совместно с действующим и бывшим военнослужащими. Они наладили сбыт психотропных веществ, в частности амфетамина среди местного населения Червонограда.
В месяц злоумышленники сбывали до 7500 доз, стоимостью более 600 тыс. гривен.
Они создали ветеранскую общественную организацию, в помещении которой хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества.
Задержанные пытались предлагать и «подсадить» на свой товар раненых украинских военных. Они утверждали, что наркотики позволят пом’якшить их страдания от боли.
Правоохранители задержали организатора и сообщника в попытке продажи партии амфетамина весом 115 граммов. Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты в которых было расфасовано психотропное вещество, готовое для дальнейшего сбыта раненым военнослужащим и гражданскому населению.
Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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