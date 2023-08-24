Намагались продати наркотики пораненим бійцям: правоохоронці викрили на Львівщині злочинну групу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Працівники ДБР викрили на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. Затримані намагались пропонувати психотропи пораненим військовим. Про це повідомляє УНН із посиланням пресслужбу ДБР.
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Організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовослужбовцями. Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну серед місцевого населення Червонограду.
У місяць зловмисники збували до 7500 доз, вартістю понад 600 тис. гривень.
Вони створили ветеранську громадську організацію, в приміщенні якої зберігали та фасували наркотичні засоби й психотропні речовини.
Затрималі намагались пропонувати та «підсадити» на свій товар поранених українських військових. Вони стверджували, що наркотики дозволять пом’якшити їхні страждання від болю.
Правоохоронці затримали організатора та спільника на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 грамів. Під час обшуку в приміщенні громадської організації були виявлені пакети в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту пораненим військовослужбовцям та цивільному населенню.
Фігурантам повідомлено про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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