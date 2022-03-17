Пыталась перевезти мужа за границу в бэби-боксе: женщине сообщили о подозрении

Детали

По данным следствия, 16 марта жительница Николаевской области, зная что в условиях военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины, пыталась незаконно перевезти своего гражданского мужа в Молдову.

Границу семья пересекала на собственном автомобиле. Во время осмотра автомобиля на пункте пропуска "Росошаны" пограничники обнаружили бэби-бокс, в котором скрывался 37-летний военнообязанный украинец. На мужчину составили админпротокол, а его гражданской жене сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 332 УК Украины.

Напомним

По состоянию на 15 марта на фоне вторжения рф из Украины не выпустили 691 украинца.