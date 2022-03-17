Намагалася перевезти чоловіка за кордон у бебі-боксі: жінці повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Буковині повідомили про підозру 40-річній жительці Миколаївщини, яка намагаласяь перевезти чоловіка за кордон у бейбі-боксі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.
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За даними слідства, 16 березня жителька Миколаївщини, знаючи що в умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі України, намагалася незаконно перевезти свого цивільного чоловіка до Молдови.
Кордон сім’я перетинала на власному автомобілі. Під час огляду автівки на пункті пропуску "Росошани" прикордонники виявили бебі-бокс, в якому переховувався 37-річний військовозобов’язаний українець. На чоловіка склали адмінпротокол, а його цивільній дружині повідомили про підозру за ч. 1 ст. 332 КК України.
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Станом на 15 березня на тлі вторгнення рф з України не випустили 691 українця.