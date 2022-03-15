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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5832 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Від початку вторгнення рф з України не випустили майже 700 чоловіків, росіян на кордоні перевіряють поліграфом – ДБР

Від початку вторгнення рф з України не випустили майже 700 чоловіків, росіян на кордоні перевіряють поліграфом – ДБР

Київ • УНН

 • 89198 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Державне бюро розслідувань разом з прикордонниками вживають заходів щодо недопущення незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Детальніше про це повідомила у вівторок пресслужба ДБР, пише УНН.

Деталі

Співробітники бюро разом із прикордонниками не допустили перетин кордону 691 громадянина України, виїзд яких в умовах воєнного стану був обмежений.

Також розпочато досудове розслідування у 6 кримінальних провадженнях: за ч. 2 ст. 332 ККУ (Незаконне перетинання державного кордону) та ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім того, за даними пресслужби, працівники ДБР проводять фільтраційні заходи громадян Російської Федерації, які намагаються виїхати або в'їхати на територію України. Зокрема, їх перевіряють за допомогою поліграфом.

Додамо

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ) та агентства ООН, станом на понеділок, 14 березня, понад 2,8 млн. людей виїхали з України до сусідніх країн, зокрема 127 тисяч громадян інших країн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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