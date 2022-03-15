С начала вторжения рф из Украины не выпустили почти 700 мужчин, россиян на границе проверяют полиграфом – ГБР

Детали

Сотрудники бюро вместе с пограничниками не допустили пересечение границы 691 гражданина Украины, выезд которых в условиях военного положения был ограничен.

Также начато досудебное расследование по 6 уголовным производствах: по ч. 2 ст. 332 УКУ (Незаконное пересечение государственной границы) и ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Кроме того, по данным пресс-службы, работники ГБР проводят фильтрационные меры граждан Российской Федерации, которые пытаются выехать или въехать на территорию Украины. В частности, их проверяют с помощью полиграфа.

Добавим

По данным Международной организации по миграции (МОМ) и агентства ООН, по состоянию на понедельник, 14 марта, более 2,8 млн. людей выехали из Украины в соседние страны, в том числе 127 тысяч граждан других стран.