Налоговая сократила проверки ФЛП, но штрафы выросли в 5,7 раз - анализ

В течение 9 месяцев 2024 года Государственная налоговая служба провела более 5 тысяч документальных проверок ФЛП, количество проверок уменьшилось более чем на 25%, пишет УНН со ссылкой на мониторинговый сервис Опендатабот.

Детали

По данным сервиса, в этом году налоговая провела 5 483 документальные проверки ФЛП, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году было зафиксировано рекордные 31 178 проверок, в среднем по 2,6 тыс. в месяц. Для сравнения, в 2024 году количество проверок снизилось до 600 в месяц. Несмотря на сокращение объемов проверок, сумма штрафов в 2024 году выросла в 5,7 раз по сравнению с прошлым годом.

Предпринимателям удается успешно обжаловать некоторые решения налоговых проверок - сумма снижается почти вдвое. По результатам проверок в этом году было доначислено 2,33 млрд грн, но после обжалования эта сумма уменьшилась до 1,06 млрд грн. Для сравнения, в прошлом году предприниматели смогли обжаловать лишь треть начислений.

ГНС может доначислить налоги в случае, если предприниматель занижает доходы, завышает расходы, безосновательно пользуется льготами, допускает нарушения в сфере НДС, подает отчетность с опозданием, сотрудничает с рисковыми контрагентами, нарушает валютное законодательство или не соблюдает правила учета налоговых разниц.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно сокращается количество физических лиц предпринимателей, а также продолжается тенденция сокращения количества зарегистрированных компаний.