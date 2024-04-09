Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)Эксклюзив
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Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина
В Запорожье прогремел взрыв
Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА
Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер
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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
Украинцы выражали недовольство налоговой политикой в стране и с сарказмом предлагали новые налоги вроде на воздух, плохую погоду, сон и даже налог на сам налог.
В Греции уже зафиксировали 70 лесных пожаров
В Ларисе, Греция, вспыхнул лесной пожар, по всей стране зарегистрировано 70 пожаров, 57 локализованы и 13 продолжаются, причины которых выясняются.
россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: прозвучало более 50 взрывов
Ночью и утром россияне обстреляли две общины в Сумской области, зафиксировано более 50 взрывов.
Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ
Два БПЛА атаковали и повредили борисоглебский авиационный учебный центр в воронежской области россии.
ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается
ЕС согласился продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года, одновременно усилив защитные меры для чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.
Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Волчанску пострадал 64-летний мужчина.
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье, Украина, произошел взрыв после предупреждений о потенциальной атаке баллистических ракет с востока.
Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА
Вражеские беспилотники атаковали Львовскую область, но все они были сбиты силами противовоздушной обороны, хотя обломки повредили объект инфраструктуры, вызвав пожар, который удалось быстро потушить без жертв.
Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер
российские ударные беспилотники ночью нанесли удар по Одесской области, повредив частный дом и линию электропередач, но обошлось без жертв.
Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12
Российский ракетный удар попал в жилой дом в Полтавской области, Украина, в результате чего 1 человек погиб и 12 получили ранения, в том числе 2 детей, а также было повреждено несколько других зданий и автомобилей, что потребовало 3-часовой спасательной операции, в которой участвовали почти 100 спасателей.