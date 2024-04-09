Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Украинцы в опросе УНН выразили недовольство действиями власти и налоговой политикой, а также посоветовали председателю налогового комитета Верховной рады Украины Даниилу Гетманцеву, какие еще новые налоги можно ввести в Украине.

Ранее Гетманцев неоднократно заявлял о необходимости увеличения налогов и сборов в Украине. В частности, в марте он анонсировал рассмотрение парламентом законопроекта об увеличении налоговой нагрузки в том числе на ФОПы.

По мнению опрошенных, экономическая и налоговая политика в Украине неправильная и страна движется в неверном направлении. Украинцы также отмечают, что налоговая нагрузка на частных предпринимателей сейчас настолько сильная, что они не могут выживать.

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Однако, по мнению респондентов, власти еще есть куда стремиться. По их словам, чтобы окончательно набить свои карманы власти уже стоит обложить налогами все население. В частности по мнению украинцев власть может ввести налог на рождение, чтобы как только рождался новый гражданин в стране, он уже был должен государству.

Среди идей они называют налог на сон, листья осенью, плохую погоду и даже налог на налог. Самым популярным предложением стал налог на воздух.

Напомним

В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.