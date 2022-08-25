Принадлежит гражданам рф: в центре Львова арестовали недвижимость предприятия более чем на 10 млн грн

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«... суд арестовал помещение в центре города стоимостью более 10 млн грн. Эта недвижимость принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которых являются граждане рф», – говорится в сообщении.

Детали

Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По данным следствия, предприятие, которое занимается оптовой торговлей продуктами питания, на протяжении 2011 года мошенническим путем завладело указанной недвижимостью, подделав официальные документы на право собственности.

Дополнение

Следователь судья ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу по растрате арестованного имущества на сумму более 426 млн гривен, а именно начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА.