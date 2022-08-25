Належить громадянам рф: у центрі Львова арештували нерухомість підприємства на понад 10 млн грн

Цитата

«... суд арештував приміщення в центрі міста вартістю понад 10 млн грн. Ця нерухомість належить підприємству, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За даними слідства, підприємство, яке займається оптовою торгівлею продуктами харчування, упродовж 2011 року шахрайським шляхом заволоділо вказаною нерухомістю, підробивши офіційні документи на право власності.

Доповнення

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо розтрати арештованого майна на суму понад 426 млн гривень, а саме начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА.