Находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии: на Киевщине электропоезд сбил мужчину

В Броварском районе Киевской области под колеса электропоезда попал мужчина. От полученных травм 32-летний мужчина погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, пишет УНН.

Инцидент произошел 2 апреля, около 11 часов на станции "Апрельское". Предварительно известно, что грузовой поезд сообщением Киев-Нежин совершил наезд на гражданина, который находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии и не реагировал на сигнал светофора, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм 32-летний мужчина погиб на месте.

По данному факту следователи начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Полиция Киевщины в очередной раз подчеркивает, что железнодорожный транспорт - зона повышенной опасности. И просит граждан быть осторожными на железнодорожных путях и переходите их в специально отведенных местах на разрешенные сигнальные указатели движения!

Напомним

21 марта в Белой Церкви Киевской области под колесами грузового поезда погиб мужчина. Открыто уголовное производство.

