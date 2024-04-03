Находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии: на Киевщине электропоезд сбил мужчину
Киев • УНН
32-летний мужчина в нетрезвом состоянии был сбит грузовым поездом на железнодорожном пути на станции "Квитневое" в Броварском районе Киевской области.
В Броварском районе Киевской области под колеса электропоезда попал мужчина. От полученных травм 32-летний мужчина погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, пишет УНН.
Инцидент произошел 2 апреля, около 11 часов на станции "Апрельское". Предварительно известно, что грузовой поезд сообщением Киев-Нежин совершил наезд на гражданина, который находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии и не реагировал на сигнал светофора,
Детали
Отмечается. что машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм 32-летний мужчина погиб на месте.
По данному факту следователи начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).
Полиция Киевщины в очередной раз подчеркивает, что железнодорожный транспорт - зона повышенной опасности. И просит граждан быть осторожными на железнодорожных путях и переходите их в специально отведенных местах на разрешенные сигнальные указатели движения!
Напомним
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