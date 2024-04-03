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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии: на Киевщине электропоезд сбил мужчину

Находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии: на Киевщине электропоезд сбил мужчину

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 12:22  •  18879 просмотра

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32-летний мужчина в нетрезвом состоянии был сбит грузовым поездом на железнодорожном пути на станции "Квитневое" в Броварском районе Киевской области.

В Броварском районе Киевской области под колеса электропоезда попал мужчина. От полученных травм 32-летний мужчина погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области, пишет УНН.

Инцидент произошел 2 апреля, около 11 часов на станции "Апрельское". Предварительно известно, что грузовой поезд сообщением Киев-Нежин совершил наезд на гражданина, который находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии и не реагировал на сигнал светофора,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.  От полученных травм 32-летний мужчина погиб на месте.

По данному факту следователи начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Полиция Киевщины в очередной раз подчеркивает, что железнодорожный транспорт - зона повышенной опасности. И просит граждан быть осторожными на железнодорожных путях и переходите их в специально отведенных местах на разрешенные сигнальные указатели движения!

Напомним

21 марта в Белой Церкви Киевской области под колесами грузового поезда погиб мужчина. Открыто уголовное производство.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
belaya-tserkovБелая Церковь
brovariБровары
kievКиев
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