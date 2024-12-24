Накануне Рождества и Хануки Зеленский встретился с представителями религиозных организаций
Киев • УНН
Президент Украины встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций накануне Рождества и Хануки. Он поблагодарил за поддержку украинского народа и обсудил противодействие российскому влиянию через церковь.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне Рождества и Хануки встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Об этом сообщает Офис президента, пишет УНН.
Хочу поблагодарить вас за то, что вы с украинским народом, поддерживаете людей, молитесь за всех нас. Молитесь ежедневно за наших бойцов - за тех, кто на фронте, кто ранен и кого, к сожалению, нет, а также за гражданских украинцев, которые работают, живут и учатся в государстве
Отдельно Президент поблагодарил капелланов, которые поддерживают защитников и защитниц на фронте, и выразил надежду на то, что военное капелланство будет развиваться и в дальнейшем.
Глава государства подчеркнул, что роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций важна для адвокации Украины в мире. Ведь РФ пытается использовать церковь для влияния на мнение украинцев, которые из-за войны выехали за границу.
Напомним,
В августе Президент провел видеоконференцию с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) перед ожидаемым рассмотрением законопроекта о запрете религиозных организаций, которые связаны с Россией. Всеукраинский Совет церквей поддержал запрет Московского патриархата.