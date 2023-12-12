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Нагрузка на энергетическую систему возросла: Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 15:35  •  16845 просмотра

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По словам Шмыгаля, в энергосети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нагрузка на энергетическую систему возросла и призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы. Об этом он сообщил во время заседания правительства, и добавил, что разумное потребление поможет избежать плановых отключений, передает УНН.

"Украина вошла в устойчивый зимний температурный режим. Это означает, что нагрузка на нашу энергетическую систему возросла. И в то же время враг пытается нанести украинской энергетике как можно больший вред", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, в энергосети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей.

"К сожалению, мы уже побили два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря. Сегодня каждый украинец может внести свой вклад в нашу энергетическую устойчивость. Для этого достаточно экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы. Разумное потребление поможет сбалансировать энергосистему и избежать плановых отключений", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что украинская солидарность прошлой зимой сорвала намерения россиян погрузить Украину в темноту.

"Убежден, что сможем повторить эту победу и в этом году", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что, хотя отключения электроэнергии могут произойти, если энергосистема будет критически повреждена, ожидается, что любые перебои в электроснабжении будут временными.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Навантаження на енергетичну систему зросло: Шмигаль закликав українців заощаджувати електроенергію
The load on the energy system has increased: Shmyhal urges Ukrainians to save electricity
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