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Надзорный орган ЕС одобрил бустер Sanofi от Covid-19

Надзорный орган ЕС одобрил бустер Sanofi от Covid-19

Киев • УНН

 • 644279 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. ЕС одобрил бустерную вакцину Covid от французского производителя лекарства Sanofi и британской GSK после того, как она дала положительные результаты против варианта Omicron во время испытаний, передает УНН.

Детали

По данным EMA, вакцина VidPrevtyn Beta может быть использована в качестве бустерной у взрослых, ранее получавших инъекции мРНК, такие как вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna, или вирусные векторные вакцины, производимые AstraZeneca и Johnson & Johnson.

"Ожидается, что бустерная доза VidPrevtyn Beta будет не менее эффективна, чем Comirnaty (вакцина Pfizer) для восстановления защиты от Covid-19", - говорится в сообщении EMA.

По словам регулирующего органа, исследование с участием 162 взрослых, получавших бустер Sanofi-GSK, показало, что он вызывает выше выработку антител против подварианта Omicron BA.1, чем Pfizer.

Второе исследование восстановило иммунитет у 627 взрослых, получивших другие вакцины во время первого курса прививок.

Sanofi заявила, что готова начать свои первые поставки бустеров в Великобританию и ЕС в соответствии с предварительными контрактами на 70 миллионов доз.

Вакцина сочетает в себе разработанный Sanofi антиген на основе бета-варианта, который стимулирует выработку антител, убивающих микробы, с адъювантной технологией GSK, веществом, усиливающим иммунный ответ, вызванный вакциной.

Дополнение

На прошлой неделе Pfizer повысил годовой прогноз продаж своей вакцины до 36 миллиардов долларов.

Тем временем Moderna сократила прогноз продажи собственной вакцины на 2–3 миллиарда долларов из-за задержек с поставками.

В четверг французско-австрийская биотехнологическая компания Valneva объявила о сокращении на четверть штата работников.

Valneva стала первой французской фирмой, получившей в июне одобрения EMA вакцины от Covid. Однако через месяц производство было прекращено после того, как ЕС сократил первоначальный заказ с 60 миллионов доз до 1,25 миллиона.

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