Наглядовий орган ЄС схвалив бустер Sanofi від Covid-19

Деталі

За даними EMA, вакцина VidPrevtyn Beta може бути використана як бустерна у дорослих, які раніше отримували ін'єкції мРНК, такі як вакцини від Pfizer/BioNTech і Moderna, або вірусні векторні вакцини, вироблені AstraZeneca і Johnson & Johnson.

"Очікується, що бустерна доза VidPrevtyn Beta буде не менш ефективною, ніж Comirnaty (вакцина Pfizer) для відновлення захисту від Covid-19", - йдеться в повідомленні EMA.

За словами регулюючого органу, дослідження за участю 162 дорослих, які отримували бустер Sanofi-GSK, показало, що він викликає вище вироблення антитіл проти підваріанту Omicron BA.1, ніж Pfizer.

Друге дослідження відновило імунітет у 627 дорослих, які отримали інші вакцини під час першого курсу щеплень.

Sanofi заявила, що готова розпочати свої перші поставки бустерів до Великої Британії та ЄС відповідно до попередніх контрактів на 70 мільйонів доз.

Вакцина поєднує в собі розроблений Sanofi антиген на основі бета-варіанту, який стимулює вироблення антитіл, що вбивають мікроби, з ад'ювантною технологією GSK, речовиною, яка посилює імунну відповідь, викликану вакциною.

Доповнення

Минулого тижня Pfizer підвищив річний прогноз продажу своєї вакцини до 36 мільярдів доларів.

Тим часом Moderna скоротила прогноз продажу власної вакцини на 2–3 мільярди доларів через затримки з поставками.

У четвер французько-австрійська біотехнологічна компанія Valneva оголосила про скорочення до чверті штату працівників.

Valneva стала першою французькою фірмою, яка отримала у червні схвалення EMA вакцини від Covid. Однак через місяць виробництво було припинено після того, як ЄС скоротив початкове замовлення з 60 мільйонів доз до 1,25 мільйона.