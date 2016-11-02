"Нафтогазу" нельзя иметь такие активы, как ОПЗ - эксперт

"Нафтогаз", во-первых, не может этого делать (получить в управление ОПЗ - ред) по той причине, что им вообще запрещено иметь подобного рода активы. И в рамках модели, которую предлагается создать в Украине (реформирования рынка газа - ред.), и того места, которое "Нафтогаз" будет занимать (разделение полномочий компании между другими независимыми операторами - ред.) - запрещено, точнее не запрещено, но этого не может быть ", - сказал он.

По словам эксперта, присоединение ОПЗ к "Нафтогазу" вряд ли понравится европейцам.

"В теории это (присоединение ОПЗ до" Нафтогаза "- ред.) возможно, и можно сделать, но они сразу получат по шапке от ЕС.

Во-вторых, откровенно говоря, у них также средств на это нет. Это какая-то научная фантастика, которую не реально воплотить в жизнь ", - добавил Д.Марунич.

Он также отметил, что в случае, если Коболев и Витренко (руководство "Нафтогаза" - ред.) пойдут на это, то такой шаг в раз разрушит "их пропаганду, которой они занимаются два года".

"Условно, как только сделают шаги по поводу покупки этого актива, сразу будут обвинять во всех смертных грехах. В развале реформы газового рынка, и в принципе, будут в этом праве. Поэтому я думаю, что это будет не реально ", - подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, по словам И.Билоуса, в случае провала продаже ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ .

Также напомним, по словам политолога А.Миселюка, срыв приватизации ОПЗ и его обесценивание - это достигнутые в чьих интересах цели .