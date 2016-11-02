“Нафтогазу” не можна мати такі активи, як ОПЗ - експерт

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У НАК “Нафтогаз України” немає відповідних повноважень, аби навіть теоретично припустити можливість приєднання до цієї компанії Одеського припортового заводу. Більше того, це суперечить завданням реформування, якого вимагають в ЄС. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Дмитро Марунич, коментуючи заяву очільника ФДМУ Ігоря Білоуса про те, що у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.