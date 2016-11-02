“Нафтогазу” не можна мати такі активи, як ОПЗ - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У НАК “Нафтогаз України” немає відповідних повноважень, аби навіть теоретично припустити можливість приєднання до цієї компанії Одеського припортового заводу. Більше того, це суперечить завданням реформування, якого вимагають в ЄС. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Дмитро Марунич, коментуючи заяву очільника ФДМУ Ігоря Білоуса про те, що у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.
“Нафтогаз”, по-перше, не може цього робити (отримати в управління ОПЗ — ред) з тієї причини, що їм, взагалі, заборонено мати подібного роду активи. І в рамках моделі, яку пропонується створити в Україні (реформування ринку газу — ред.), і того місця, яке “Нафтогаз” буде займати (розділення повноважень компанії поміж іншими незалежними операторами — ред.) — заборонено, точніше не заборонено, але цього не може бути“, — сказав він.
За словами експерта, приєднання ОПЗ до “Нафтогазу” навряд чи сподобається європейцям.
“В теорії це (приєднання ОПЗ до „Нафтогазу“ — ред.) можливо, і можна зробити, але вони одразу отримають по шапці від ЄС.
По-друге, відверто кажучи, у них навіть коштів на це немає. Це якась наукова фантастика, яку не реально втілити у життя”, — додав Д.Марунич.
Він також зазначив, що у разі, якщо Коболев та Вітренко (керівництво “Нафтогазу” — ред.) підуть на це, то такий крок в раз зруйнує “їх пропаганду, якою вони займаються два роки”.
“Умовно, як тільки зроблять кроки з приводу купівлі цього активу, одразу будуть звинувачувати у всіх смертних гріхах. У розвалі реформи газового ринку, і в принципі, будуть у цьому праві. Тому я думаю що це буде не реально”, — наголосив експерт.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами І.Білоуса, у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.
Також нагадаємо, за словами політолога А.Миселюка, зрив приватизації ОПЗ та його знецінення — це досягнуті в чиїхось інтересах цілі.