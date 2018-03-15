"Нафтогаз" заверил, что газа в хранилищах на холодные выходные хватит
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В подземных хранилищах достаточно запасов газа чтобы Украина смогла пережить похолодание, которое ожидается в эти выходные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию НАК "Нафтогаз Украины".
В компании заверили, что не ожидают поставок газа из России.
"Идут похолодание. Мы готовы. На этот раз не ожидаем поставок газа от Газпрома. Газовый демарш Газпрома ударил бумерангом - они показали ЕС, считают газ оружием и могут в любое время ее применить. В ПХГ - 8,9 млрд куб. м. газа - это на 0,7 млрд больше, чем на эту дату 2017 года", - сообщили в "Нафтогаз".
Как сообщал УНН, на выходных в Украине ожидается снижение температуры воздуха и снег.