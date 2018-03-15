“Нафтогаз” запевнив, що газу у сховищах на холодні вихідні вистачить
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У підземних газосховищах достатньо запасів газу аби Україна змогла пережити похолодання, яке очікується цими вихідними. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію НАК “Нафтогаз України”.
У компанії запевнили, що не очікують поставок газу з Росії.
“Йдуть похолодання. Ми готові. Цього разу не чекаємо поставок газу з Газпрому. Газовий демарш Газпрому вдарив бумерангом — вони показали ЄС,що вважають газ зброєю і можуть у будь-який час її застосувати. В ПСГ — 8,9 млрд куб. м. газу — це на 0,7млрд більше, ніж на цю дату 2017 року”, — повідомили у “Нафтогаз”.
Як повідомляв УНН, на вихідних в Україні очікується зниження температури повітря та сніг.