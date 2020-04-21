Нафтогаз привлек международную компанию для добычи газа на истощенных месторождениях

"Группа Нафтогаз по результатам открытого конкурса привлекла международную компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях АО "Укргаздобыча" в Западной Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках "первого в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценного сервисного контракта по повышению добычи (Production Enhancement Contract - PEC)" западный партнер в первые 5 лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры, и, потенциально, осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем.

В компании также сообщили, что партнерство с Expert Petroleum позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа в 13-ти малых месторождениях в Западной Украине в течение 5-ти лет.

"Развитие международных партнерств является одним из ключевых векторов программы трансформации Нафтогаза. Заключенное соглашение предусматривает крупнейшие иностранные инвестиции в газодобычу Украины за последние 5 лет. Они пойдут на развитие тех небольших и истощенных месторождений, на которые у Нафтогаза нет достаточно собственных ресурсов в условиях значительного падения цен на энергоресурсы. Вместо ожидаемого падения добычи на этих участках мы получим рост. Мы принесем в Украине новыу технологии и европейские стандарты управления "старыми" и "малыми" месторождениями, которые могут быть распространены на другие месторождения. Ведь большинство нефтегазовых активов в Украине - истощены и небольшие по размеру. Это важное событие для стабилизации ситуации не только в области, но и украинской экономике. И это пример инновационных антикризисных решений, которые сегодня нужны стране", - отметил исполнительный директор по трансформации Группы Нафтогаз Отто Ватерландер.

По расчетам компании, интенсификация работ, увеличение налогов и других бюджетных отчислений партнерства позволит аккумулировать более 4 млрд грн к ВВП Украины и Львовской области.

Сообщается, что контракт между Expert Petroleum и Укргазвыдобуванням заключен на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Как сообщал УНН, по мнению председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, в Украине пока не налажен процесс, который давал бы Нафтогазу так и другим компаниям возможность бурить новые месторождения газа.