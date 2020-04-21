Нафтогаз залучив міжнародну компанію для видобутку газу на виснажених родовищах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Група Нафтогаз залучила міжнародного інвестора - компанію Expert Petroleum до збільшення видобутку газу на виснажених родовищах. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нафтогазу, передає УНН.
“Група Нафтогаз за результатами відкритого конкурсу залучила міжнародну компанію Expert Petroleum до збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах АТ „Укргазвидобування“ в Західній Україні”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в межах “першого в історії нафтогазової галузі України повноцінного сервісного контракту з підвищення видобутку (Production Enhancement Contract — PEC)” західний партнер у перші 5 років співпраці зобов’язався інвестувати близько 1 млрд грн в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.
У компанії також повідомили, що партнерство з Expert Petroleum дозволить отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13-ти малих родовищах у Західній Україні впродовж 5-ти років.
“Розвиток міжнародних партнерств є одним із ключових векторів програми трансформації Нафтогазу. Укладена угода передбачає найбільші іноземні інвестиції в газовидобування України за останні 5 років. Вони підуть на розвиток тих невеликих і виснажених родовищ, на які в Нафтогазу немає достатньо власних ресурсів в умовах значного падіння цін на енергоресурси. Замість очікуваного падіння видобутку на цих ділянках ми отримаємо зростання. Ми принесемо в Україну нові технології і європейські стандарти управління „старими“ та „малими“ родовищами, які можуть бути поширені на інші родовища. Адже більшість нафтогазових активів в Україні — виснажені та невеликі за розміром. Це важлива подія для стабілізації ситуації не лише у галузі, а й українській економіці. І це приклад інноваційних антикризових рішень, які сьогодні потрібні країні”, — зазначив виконавчий директор з трансформації Групи Нафтогаз Отто Ватерландер.
За розрахунками компанії, інтенсифікація робіт, збільшення податків та інших бюджетних відрахувань партнерства дозволить акумулювати понад 4 млрд грн до ВВП України та Львівської області.
Повідомляється, що контракт між Expert Petroleum та Укргазвидобуванням укладено на 15 років з можливістю подовження ще на 10 років.
Як повідомляв УНН, на думку голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва, в Україні наразі не налагоджено процес, який давав би як Нафтогазу так і іншим компаніям можливість бурити нові родовища газу.