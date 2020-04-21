Нафтогаз залучив міжнародну компанію для видобутку газу на виснажених родовищах

ukru
16:58 • 19480 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 87858 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 169702 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 173323 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 179264 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 186293 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 165493 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183741 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144650 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149876 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0.8 м/с
60 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 122244 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 114299 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 122147 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 96923 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 174542 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 169710 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 173329 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 179268 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 186298 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 165498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 22624 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 96923 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 114299 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110641 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110825 перегляди
Актуальне
Нафтогаз залучив міжнародну компанію для видобутку газу на виснажених родовищах

Нафтогаз залучив міжнародну компанію для видобутку газу на виснажених родовищах

Київ • УНН

 • 13459 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Група Нафтогаз залучила міжнародного інвестора - компанію Expert Petroleum до збільшення видобутку газу на виснажених родовищах. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нафтогазу, передає УНН.

“Група Нафтогаз за результатами відкритого конкурсу залучила міжнародну компанію Expert Petroleum до збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах АТ „Укргазвидобування“ в Західній Україні”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах “першого в історії нафтогазової галузі України повноцінного сервісного контракту з підвищення видобутку (Production Enhancement Contract — PEC)” західний партнер у перші 5 років співпраці зобов’язався інвестувати близько 1 млрд грн в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.

У компанії також повідомили, що партнерство з Expert Petroleum дозволить отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13-ти малих родовищах у Західній Україні впродовж 5-ти років.

“Розвиток міжнародних партнерств є одним із ключових векторів програми трансформації Нафтогазу. Укладена угода передбачає найбільші іноземні інвестиції в газовидобування України за останні 5 років. Вони підуть на розвиток тих невеликих і виснажених родовищ, на які в Нафтогазу немає достатньо власних ресурсів в умовах значного падіння цін на енергоресурси. Замість очікуваного падіння видобутку на цих ділянках ми отримаємо зростання. Ми принесемо в Україну нові технології і європейські стандарти управління „старими“ та „малими“ родовищами, які можуть бути поширені на інші родовища. Адже більшість нафтогазових активів в Україні — виснажені та невеликі за розміром. Це важлива подія для стабілізації ситуації не лише у галузі, а й українській економіці. І це приклад інноваційних антикризових рішень, які сьогодні потрібні країні”, — зазначив виконавчий директор з трансформації Групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

За розрахунками компанії, інтенсифікація робіт, збільшення податків та інших бюджетних відрахувань партнерства дозволить акумулювати понад 4 млрд грн до ВВП України та Львівської області.

Повідомляється, що контракт між Expert Petroleum та Укргазвидобуванням укладено на 15 років з можливістю подовження ще на 10 років.

Як повідомляв УНН, на думку голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва, в Україні наразі не налагоджено процес, який давав би як Нафтогазу так і іншим компаніям можливість бурити нові родовища газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74