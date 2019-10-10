Нафтогаз: Украина может экономить 5 из 10 млрд кубов газа, которые потребляет население
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина может экономить примерно 5-6 млрд кубов газа с 10, которые потребляет население. Об этом сегодня во время Украинского газового форума сообщил директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний момент мы понимаем, что примерно 5-6 млрд кубов газа из 10, которые потребляет население, можно экономить. Что мы делаем для этого? По сути стадия начальная", - сказал Рабинович.
Напомним, в НАК считают, что к началу отопительного сезона 2019/2020 годов Украина будет иметь в подземных хранилищах 21 млрд кубометров газа.
На данный момент запасы газа в ПХГ Украины превысили 20,8 млрд куб. м.