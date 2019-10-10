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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 11436 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Нафтогаз: Україна може економити 5 із 10 млрд кубів газу, які споживає населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна може економити приблизно 5-6 млрд кубів газу із 10, яке споживає населення. Про це сьогодні під час Українського газового форуму повідомив директор ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" Максим Рабінович, передає кореспондент УНН.

Нафтогаз: Україна може економити 5 із 10 млрд кубів газу, які споживає населення

"На сьогоднішній момент ми розуміємо, що приблизно 5-6 млрд кубів газу з 10, які споживає населення, можна економити. Що ми робимо для цього? По-суті стадія початкова", - сказав Рабінович.

Нагадаємо, у НАК вважають, що до початку опалювального сезону 2019/2020 років Україна матиме у підземних сховищах 21 млрд кубометрів газу.

Наразі запаси газу у ПСГ України перевищили 20,8 млрд куб. м.

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