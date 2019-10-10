Нафтогаз: Україна може економити 5 із 10 млрд кубів газу, які споживає населення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна може економити приблизно 5-6 млрд кубів газу із 10, яке споживає населення. Про це сьогодні під час Українського газового форуму повідомив директор ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" Максим Рабінович, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній момент ми розуміємо, що приблизно 5-6 млрд кубів газу з 10, які споживає населення, можна економити. Що ми робимо для цього? По-суті стадія початкова", - сказав Рабінович.
Нагадаємо, у НАК вважають, що до початку опалювального сезону 2019/2020 років Україна матиме у підземних сховищах 21 млрд кубометрів газу.
Наразі запаси газу у ПСГ України перевищили 20,8 млрд куб. м.