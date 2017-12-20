"Нафтогаз" рассказал о позиции "Газпрома" в Стокгольме по поставкам газа в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российский ОАО "Газпром" настаивает на том, чтобы Стокгольмский арбитраж не принимал никаких решений по поставкам газа на временно оккупированные территории. Об этом сказал на пресс-конференции главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
"Газпром" говорит, что не нужно принимать никакого решения относительно объемов газа, поставленного на оккупированные территории. Мы говорим, что любые расчеты - это цена умноженная на объем, не зная объемов, на самом деле, нельзя сказать, кто и кому что должен за поставки газа. "Газпром" говорит, что мы потом как-то разберемся, но пока пусть арбитраж принимает решение без учета поставок в ОРДЛО", - сказал он.
Ю.Витренко подчеркнул, что на сегодня есть большая неопределенность относительно объемов поставок в ОРДЛО.
"Нам реально присылает счета с ОРДЛО. У нас в контракте написано, что любые платежи с нашей стороны, прежде всего, зачисляются в счет прошлых долгов, а только после этого это считается оплатой объемов газа, которые они должны поставлять", - отметил он.
Он добавил, что на сегодняшний день, начиная с февраля 2015 года, "Газпром" выставил счет "Нафтогаза" за поставки топлива в ОРДЛО на сумму 1,3 млрд долл.
Напомним, в "Нафтогазе" рассказали, когда состоится рассмотрение апелляции "Газпрома" по решению арбитража.