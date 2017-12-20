"Нафтогаз" розповів про позицію "Газпрому" у Стокгольмі щодо поставок газу в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російський ПАТ "Газпром" наполягає на тому, щоб Стокгольмський арбітраж не ухвалював жодних рішень щодо постачання газу на тимчасово окуповані території. Про це сьогодні сказав на прес-конференції головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Газпром" каже, що не потрібно приймати ніякого рішення щодо об'ємів газу, поставленого на окуповані території. Ми кажемо, що будь-які розрахунки - це ціна помножена на об'єм, не знаючи об'ємів, насправді, не можна сказати, хто і кому що винен за поставки газу. "Газпром" каже, що ми потім якось розберемося, але поки хай арбітраж приймає рішення без урахування поставок в ОРДЛО", - сказав він.
Ю.Вітренко підкреслив, що на сьогодні є велика невизначеність щодо обсягів поставок в ОРДЛО.
"Нам реально присилає рахунки з ОРДЛО. У нас в контракті написано, що будь-які платежі з нашого боку, перш за все, зараховуються у рахунок минулих боргів, а тільки після цього це вважається оплатою обсягів газу, які вони мають постачати", - зазначив він.
Він додав, що на сьогодні, починаючи з лютого 2015 року, "Газпром" виставив рахунок "Нафтогазу" за поставки палива в ОРДЛО на суму 1,3 млрд дол.
Нагадаємо, у "Нафтогазі" розповіли, коли відбудеться розгляд апеляції "Газпрому" щодо рішення арбітражу.