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"Нафтогаз" попросил сделать транзит газа дешевле транспортировки по "Северному потоку-2"

Киев  •  УНН

 • 5762 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" направила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предложения по изменению методики расчета тарифов на услуги по транспортировке газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК, передает УНН.

"Группа "Нафтогаз" 13 июля 2018 года направила в НКРЭКУ предложения по изменениям в действующей методики расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа, которая была принята в сентябре 2015 года. Предложенные изменения имеют целью приведение положений действующей методики в полное соответствие с требованиями Регламента Европейского комиссии (ЕС) № 2017/460 об утверждении Сетевого кодекса относительно гармонизированных тарифов по транспортировке газа, который был принят в марте 2017 года", - отметили в компании.

В НАК пояснили, что введение новой методологии могло бы уменьшить стоимость транзита газа через территорию Украины, начиная с 2019 года, в 2,3 раза по сравнению с расходами по действующим регулируемым тарифам, если будут выполнены определенные условия.

При расчете тарифов, по данным компании, "Нафтогаз" исходил из сценария почти полной загрузки мощностей газотранспортной системы Украины на точках выхода в ЕС - то есть с учетом транзита газа на уровне 141 млрд куб. м/год.

"Исходя из данного сценария и в случае перевода рассчитанных тарифов за мощность в тариф объемов физической транспортировки в расчете на 100 км, расчетная средняя стоимость транзита через территорию Украины на новый регуляторный период составит около 2,17 долл. США/тыс. куб. м на 100 км (с НДС и топливной составляющей). Этот уровень тарифа является на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ПАО "Газпром", а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЭКУ в декабре 2015 года. Кроме того, такой тариф меньше ожидаемой стоимости транспортировки газа через маршрут "Северный поток-2" в расчете на 100 км, что дополнительно доказывает экономическую необоснованность построения данного трубопровода", - рассказали в пресс-службе компании.

В соответствии с параметрами сценария, отметили в НАК, использованного для вышеупомянутого расчета, уровень тарифа для внутренних точек входа для добычи в Украине составляет 127 грн/тыс. куб. м с НДС, для внутренних точек выхода к газораспределительным предприятиям и прямым потребителям - 136 грн/тыс. куб. м с НДС.

Напомним, "Нафтогаз" решил быстрее отделить оператора ГТС.

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