"Нафтогаз" попросив зробити транзит газу дешевшим за транспортування "Північним потоком-2"

"Група “Нафтогаз” 13 липня 2018 року направила до НКРЕКП пропозиції щодо змін до чинної методики розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу, що була прийнята у вересні 2015 року. Запропоновані зміни мають на меті приведення положень чинної методики у повну відповідність з вимогами Регламенту Європейської Комісії (ЄС) № 2017/460 про затвердження Мережевого кодексу щодо гармонізованих тарифів із транспортування газу, що був прийнятий в березні 2017 року“, — зазначили у компанії.

У НАК пояснили, що запровадження нової методології могло б зменшити вартість транзиту газу через територію України, починаючи з 2019 року, у 2,3 рази порівняно з витратами за чинними регульованими тарифами, якщо будуть виконані певні умови.

При розрахунку тарифів, за даними компанії, “Нафтогаз” виходив із сценарію майже повного завантаження потужностей газотранспортної системи України на точках виходу в ЄС — тобто з урахуванням транзиту газу на рівні 141 млрд куб. м/рік.

“Виходячи з даного сценарію та в разі переведення розрахованих тарифів за потужність у тариф за обсяги фізичного транспортування у розрахунку на 100 км, розрахункова середня вартість транзиту через територію України на новий регуляторний період становитиме близько 2,17 дол. США/тис. куб. м на 100 км (з ПДВ та паливною складовою). Цей рівень тарифу є на 20% меншим за ставку плати за транзит за існуючим контрактом з ПАТ "Газпром", а також в 2,3 рази меншим за середню вартість транзиту за чинними регульованими тарифами, встановленими НКРЕКП в грудні 2015 року. Окрім того, такий тариф є меншим за очікувану вартість транспортування газу через маршрут "Північний потік-2" в розрахунку на 100 км, що додатково доводить економічну необґрунтованість побудови даного трубопроводу”, — розповіли у прес-службі компанії.

Відповідно до параметрів сценарію, зауважили у НАК, використаного для вищезазначеного розрахунку, рівень тарифу для внутрішніх точок входу для видобутку в Україні становить 127 грн/тис. куб. м з ПДВ, для внутрішніх точок виходу до газорозподільних підприємств та прямих споживачів — 136 грн/тис. куб. м з ПДВ.

Нагадаємо, "Нафтогаз" вирішив швидше відокремити оператора ГТС.