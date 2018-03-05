"Нафтогаз" пока не получал документов от "Газпрома" о расторжении контрактов

"Мы еще ничего не получали (документов от "Газпрома" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа - ред.)", - сказали в пресс-службе компании.

Напомним, сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Ранее в "Газпроме" отмечали, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.

А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.