"Нафтогаз" пока не получал документов от "Газпрома" о расторжении контрактов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал документов от ОАО "Газпром" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщили в пресс-службе НАК, передает УНН.
"Мы еще ничего не получали (документов от "Газпрома" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа - ред.)", - сказали в пресс-службе компании.
Напомним, сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.
Ранее в "Газпроме" отмечали, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.