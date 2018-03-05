"Нафтогаз" поки не отримував документів від "Газпрому" щодо розірвання контрактів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” наразі не отримував документів від ПАТ “Газпром” про початок процедури розірвання контрактів на поставку та транзит газу. Про це повідомили УНН у прес-службі НАК.
“Ми ще нічого не отримували (документів від "Газпрому" щодо початку процедури розірвання контрактів на поставку та транзит газу — ред.)”, — сказали у прес-службі компанії.
Нагадаємо, сьогодні голова “Газпрому” Олексій Міллер повідомив, що “Газпром” направив “Нафтогазу” офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.
Раніше у “Газпромі” зазначали, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.