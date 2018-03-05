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"Нафтогаз" поки не отримував документів від "Газпрому" щодо розірвання контрактів

"Нафтогаз" поки не отримував документів від "Газпрому" щодо розірвання контрактів

Київ • УНН

 • 12739 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” наразі не отримував документів від ПАТ “Газпром” про початок процедури розірвання контрактів на поставку та транзит газу. Про це повідомили УНН у прес-службі НАК.

“Ми ще нічого не отримували (документів від "Газпрому" щодо початку процедури розірвання контрактів на поставку та транзит газу — ред.)”, — сказали у прес-службі компанії.

Нагадаємо, сьогодні голова “Газпрому” Олексій Міллер повідомив, що “Газпром” направив “Нафтогазу” офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.

Раніше у “Газпромі” зазначали, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.

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