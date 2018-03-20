"Нафтогаз" поблагодарил сенаторов США за противодействие строительству "Северного потока - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. “Нафтогаз Украины” поблагодарил сенаторов США за готовность противодействовать строительству “Северного потока — 2”, а также пообещал помешать “Газпрому” давить на страны ЕС, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“Мы благодарны сенаторам США и другим неравнодушным политикам, которые не боятся противостоять растущему давлению агрессивной внешней политики России, одним из инструментов которой является проект „Северный поток — 2“. У Украины есть большой опыт сотрудничества с таким непредсказуемым партнером, как „Газпром“, который неоднократно использовал поставки газа для политического давления. Мы сделаем все, чтобы помешать „Газпрому“ оказывать давление на страны ЕС”, — подчеркнул председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.
Отметим, 15 марта 39 сенаторов США направили в Министерство финансов и Государственный департамент письмо с призывом активизировать усилия по противодействию реализации проекта “Северный поток — 2”, используя санкции.
Сенаторы обратили внимание на усиление опасности российского монополизма на энергетическом рынке ЕС. Сенаторы выразили обеспокоенность из-за растущих угрозы для энергетической безопасности союзников США в Европе и призвали американское правительство шире использовать для противодействия “Северному потоку — 2” предусмотренные законодательством санкции.
Американские политики отметили в письме, что Администрация президента может определять американских и иностранных юрлиц, которые поддерживают расширение почти монопольной роли “Газпрома” в поставках энергоресурсов союзникам США, и применять к ним санкций.
“Очевидно, что Кремль использует ”Газпром“, чтобы оказывать политическое давление и сеять раздор среди правительств суверенных европейских стран, что недопустимо. Этот год будет решающим в судьбе „Северного потока-2“. Мы должны доказать нашим европейским союзникам, что решительно поддерживаем их энергетическую независимость, и что „Северный поток — 2“ негативно повлияет на их долгосрочные интересы”, - отметили сенаторы.
Они также указали на опасность достройки “Северного потока — 2” для экономики Украины и других стран — транзитеров Центральной и Восточной Европы. По их мнению прекращение транзита российского газа по территории Украины позволит РФ значительно активизировать полномасштабный военный конфликт на востоке Украины.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи “Группы друзей Украины” в ЕС обсудил с коллегами дополнительные санкции против РФ и противодействие российскому проекту газопровода “Северный поток-2”.