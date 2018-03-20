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"Нафтогаз" подякував сенаторам США за протидію будівництву "Північного потоку – 2"

"Нафтогаз" подякував сенаторам США за протидію будівництву "Північного потоку – 2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. “Нафтогаз України” подякував сенаторам США за готовність протидіяти будівництву “Північного потоку — 2”, а також пообіцяв завадити “Газпрому” чинити тиск на країни ЄС, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.

“Ми вдячні сенаторам США та іншим небайдужим політикам, які не бояться протистояти зростаючому тиску агресивної зовнішньої політики Росії, одним з інструментів якої є проект „Північний потік — 2“. Україна має великий досвід співробітництва з таким непередбачуваним партнером, як „Газпром“, який неодноразово використовував постачання газу для політичного тиску. Ми зробимо все, щоб завадити „Газпрому“ чинити тиск на країни ЄС”, — наголосив голова правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв.

Зазначимо, 15 березня 39 сенаторів США направили до Міністерства фінансів та Державного департаменту листа із закликом активізувати зусилля із протидії реалізації проекту “Північний потік — 2”, використовуючи санкції.

Сенатори звернули увагу на посилення небезпеки російського монополізму на енергетичному ринку ЄС. Сенатори висловили стурбованість через зростаючі загрози для енергетичної безпеки союзників США в Європі та закликали американський уряд ширше використовувати для протидії “Північному потоку — 2” передбачені законодавством санкції.

Американські політики зазначили у листі, що Адміністрація президента може визначати американських та іноземних юросіб, які підтримують розширення майже монопольної ролі “Газпрому” в постачанні енергоресурсів союзникам США, та застосовувати до них санкцій.

“Очевидним є те, що Кремль використовує „Газпром“, щоб чинити політичний тиск і сіяти розбрат серед урядів суверенних європейських країн, що неприпустимо. Цей рік буде вирішальним у долі „Північного потоку-2“. Ми повинні довести нашим європейським союзникам, що рішуче підтримуємо їх енергетичну незалежність, і що „Північний потік — 2“ негативно вплине на їх довгострокові інтереси”, — зазначили сенатори.

Вони також вказали на небезпеку добудови “Північного потоку — 2” для економіки України та інших країн — транзитерів Центральної та Східної Європи. На їхню думку припинення транзиту російського газу територією України дозволить РФ значно активізувати повномасштабний військовий конфлікт на сході України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі “Групи друзів України” в ЄС обговорив з колегами додаткові санкції проти РФ та протидію російському проекту газопроводу “Північний потік-2”.

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