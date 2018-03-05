"Нафтогаз" обжалует в суд штраф ДФС Коболев в сумме 8,3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" обжалует в суде штраф, который был начислен Государственной фискальной службой главе НАК Андрею Коболеву. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
"Нафтогаз" планирует обжаловать штраф (начисленный председателю НАК Андрею Коболеву в сумме 8,3 млрд грн - ред.)", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Государственная фискальная служба Украины наложила на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева два административные штрафы на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, ОАО "Газпром" который поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО поручил Генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность начисления главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву штрафа в сумме 8,3 млрд грн.