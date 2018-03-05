"Нафтогаз" оскаржить до суду штраф ДФС Коболєву у сумі 8,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” оскаржить до суду штраф, який був нарахований Державною фіскальною службою голові НАК Андрію Коболєву. Про це УНН повідомили у прес-службі “Нафтогазу”.
“Нафтогаз” планує оскаржити штраф (нарахований голова НАК Андрію Коболєву у сумі 8,3 млрд грн — ред.)", — сказали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, Державна фіскальна служба України наклала на голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.
Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО доручив Генеральному прокуророві та в.о. голови ДФС перевірити обґрунтованість нарахування голові “Нафтогазу” Андрію Коболєву штрафу у сумі 8,3 млрд грн.