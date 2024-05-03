Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах

Украинская компания "Нафтогаз" и азербайджанская корпорация SOCAR обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в частности возможность хранения азербайджанского газа в украинских ПХГ, пишет УНН со ссылкой на Группу Нафтогаз.

Детали

Как сообщается, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов провел "продуктивную" встречу с президентом азербайджанской нефтегазовой корпорации SOCAR Ровшаном Наджафом.

"Речь шла о перспективах сотрудничества в нефтегазовой отрасли, включая возможность хранения азербайджанского газа в украинских ПХГ. Работаем над расширением нашего сотрудничества", - говорится в сообщении Нафтогаза.

В SOCAR также указали, что "во время обсуждения обсуждались перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в том числе изучение потенциала хранения азербайджанского газа в Украине". Кроме того, как указано, стороны обменялись мнениями по энергетическому переходу, декарбонизации и другим актуальным темам, представляющим взаимный интерес.

Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза