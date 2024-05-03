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Нафтогаз обговорив із SOCAR зберігання азербайджанського газу в українських сховищах

Нафтогаз обговорив із SOCAR зберігання азербайджанського газу в українських сховищах

Київ • УНН

 • 17082 перегляди

Олексій Чернишов та Ровшан Наджаф, президент SOCAR, обговорили перспективи співпраці у нафтогазовій галузі, зокрема можливість зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ, а також обмінялися думками щодо енергетичного переходу та декарбонізації.

Українська компанія "Нафтогаз" та азербайджанська корпорація SOCAR обговорили перспективи співпраці у нафтогазовій галузі, зокрема можливість зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ, пише УНН з посиланням на Групу Нафтогаз.

Деталі

Як повідомляється, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов провів "продуктивну" зустріч з президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом.

"Ішлося про перспективи співпраці в нафтогазовій галузі, включно з можливістю зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ. Працюємо над розширенням нашого співробітництва", - ідеться у повідомленні Нафтогазу.

У SOCAR також вказали, що "під час обговорення обговорювалися перспективи співпраці в нафтогазовій галузі, в тому числі вивчення потенціалу зберігання азербайджанського газу в Україні". Окрім того, як вказано, сторони обмінялися думками щодо енергетичного переходу, декарбонізації та інших актуальних тем, що становлять взаємний інтерес.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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