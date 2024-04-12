Нафтогаз готов выкупить весь газ, предложенный частными добытчиками

Группа Нафтогаз готова выкупить весь объем газа, который украинские частные добытчики предложат рынку в 2024 году. В компании убеждены, что это необходимый шаг для поддержки всеукраинской добычи в условиях войны. Такое заявление сделал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов во время встречи с представителями украинских добывающих компаний, передает УНН.

В условиях войны и постоянных вражеских атак для Украины критически важно сохранять энергетическую независимость и увеличивать собственную добычу. Группа Нафтогаз делает все для этого, в частности в прошлом году нам удалось существенно увеличить объем нашей добычи. Но общий результат зависит от всех компаний, которые сейчас работают в Украине. Мы понимаем, что добыча требует инвестиций. Поэтому вам необходимо реализовать свой ресурс по конкурентной цене. Мы готовы выкупить его. - отметил Алексей Чернышев.

Детали

Как и в прошлом году компания планирует осуществлять все закупки прозрачным способом - через механизмы Украинской энергетической биржи.

Кроме планов по сотрудничеству на 2024 год, во время этой встречи с предстанвикмы добывающих компаний также обсудили условия, которые должно создать государство для поддержки украинской добычи. В частности, важным вопросом для отечественных компаний является своевременное и прозрачное получение спецразрешений на добычу и других процедурных моментов.

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