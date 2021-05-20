Нефть торгуется около трехнедельного минимума, в центре внимания возвращение поставок из Ирана

По данным Bloomberg по состоянию на 8:40, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,28%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 63,73 доллара за баррель, прибавив 0,58%.

Детали

Нефть стабильно держалась в цене около трехнедельного минимума в начале азиатских торгов после резкого падения на рынке, поскольку инвесторы учли перспективу увеличения предложения из Ирана, когда ОПЕК+ вернет на рынок больше баррелей, пишет Bloomberg.

При этом Reuters отмечает, что цены на нефть показали резкое падение на предыдущей сессии, поскольку рост запасов в США усилил опасения по поводу снижения спроса в результате роста числа зараженных коронавирусом в Азии и возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Цены на нефть оказались под давлением, в частности, на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Ираном о возобновлении соглашения, ограничивающего его ядерную программу, что может привести к отмене санкций и возобновлению экспорта иранской нефти, отмечает издание.

Что было ранее

2 апреля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, согласились ослабить ограничения добычи на 350 тыс. баррелей в сутки в мае, еще на 350 тыс. баррелей в сутки в июне и еще на 400 тыс. баррелей в сутки или около того в июле.

В ОПЕК+ в конце апреля согласовали, что будут придерживаться своего плана по увеличению поставок на 2 миллиона баррелей в день в течение следующих трех месяцев. Следующее заседание состоится в начале июня.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.