"Нефть, газ и поставки оружия": Шмыгаль назвал сферы, в которых партнерам следует усиливать санкции против рф

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"Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее закончить войну. Для этого международное сообщество должно жестко сохранять санкции в отношении России и усиливать их", - заявил прем’ьер.

Шмыгаль отметил важность санкций в отношении торговли газом и нефтью, а также блокирование поставок оружия и запчастей в РФ. Он добавил, что все мировые компании должны выйти из России.

Дополнение

16 декабря вступил в силу девятый пакет санкций ЕС против россии. пакете санкций говорится о приостановлении лицензий на вещание в Европе российских каналов НТВ/НТВ "Мир", "Россия-1", РЕН-ТВ и Первого канала.

Кроме того, вводится полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов и замораживание активов еще двух российских банков. Также гражданам ЕС запрещено занимать руководящие должности в государственных и контролируемых государством компаниях в России.

В рамках нового пакета санкций будет расширен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий двойного назначения, в том числе электроники и ИТ-оборудования, химических и нервно-паралитических веществ, беспилотников, приборов ночного видения и радионавигационного оборудования.

В санкционные списки также внесли 168 российских компаний и предприятий, связанных с оборонным сектором рф.