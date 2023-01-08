“Нафта, газ та постачання зброї”: Шмигаль назвав сфери, в яких партнерам слід посилювати санкції проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Для пришвидшення перемоги України у цій війні, міжнародним партнерам необхідно посилити санкційну політику проти росії, та слід вводити санкції, які стосуються нафти, газу та постачання зброї. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Yonhap, передає УНН.
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"Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше закінчити війну. Для цього міжнародне співтовариство має жорстко зберігати санкції щодо росії та посилювати їх", - заявив прем’єр.
Шмигаль наголосив на важливості санкцій щодо торгівлі газом і нафтою, а також блокування поставок зброї та запчастин до рф. Він додав, що всі світові компанії повинні вийти з росії.
Доповнення
16 грудня набрав чинності дев’ятий пакет санкцій ЄС проти росії. пакеті санкцій йдеться про призупинення ліцензій на мовлення в Європі російських каналів НТВ/НТВ "Мир", "Россия-1", РЕН-ТВ та Першого каналу.
Крім того, запроваджується повна заборона на операції з Всеросійським банком розвитку регіонів та заморожування активів ще двох російських банків. Також громадянам ЄС заборонено обіймати керівні посади у державних та контрольованих державою компаніях у росії.
У рамках нового пакету санкцій буде розширено заборону на експорт до росії товарів та технологій подвійного призначення, у тому числі електроніки та ІТ-обладнання, хімічних та нервово-паралітичних речовин, безпілотників, приладів нічного бачення та радіонавігаційного обладнання.
У списки санкцій також внесли 168 російських компаній і підприємств, пов’язаних з оборонним сектором рф.