Нефть дешевеет из-за вялой торговли, но перспективы по Китаю поддерживают цены

По данным Bloomberg по состоянию на 8:19, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 81,58 доллара за баррель, потеряв 0,07%.

Детали

Цены на нефть снизились в начале торгов в понедельник из-за празднования Нового года по лунному календарю в Восточной Азии, но сохранили большую часть прироста прошлой недели на фоне перспективы восстановления экономики крупнейшего импортера нефти Китая в этом году, отмечает Reuters.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 2,8%, тогда как WTI - на 1,8%.

Аналитики говорят, что оптимизм в отношении Китая, вероятно, приведет к росту цен на нефть.

Данные показывают устойчивый рост количества поездок в Китае после того, как были ослаблены COVID-ограничения, отмечают аналитики сырьевых товаров ANZ в заметке, указывая на 22-процентный скачок загруженности дорог в этом месяце по сравнению с годом ранее в 15 ключевых городах страны.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в пятницу, что энергетические рынки могут усилиться в этом году, если китайская экономика восстановится так, как ожидают финансовые институты.

Скачок трафика в Китае в преддверии Лунного Нового года является хорошим признаком для спроса на топливо после двухнедельных зимних каникул.

"Ожидаемый всплеск спроса связан с тем, что рынок готовится к дальнейшим санкциям в отношении российской нефти", - отмечают аналитики ANZ.

Дополнение

Европейский Союз и "Группа семи" (G7) ограничат цены на российские нефтепродукты, начиная с 5 февраля, в дополнение к установленному с декабря потолку цен на российскую нефть и эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю.

"Группа семи" согласилась отложить пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть до марта, на месяц позже чем изначально планировалось, чтобы дать время оценить влияние предельных цен на нефтепродукты.