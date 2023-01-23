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Нафта дешевшає через мляву торгівлю, але перспективи щодо Китаю підтримують ціни

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 87,55 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

Нафта дешевшає через мляву торгівлю, але перспективи щодо Китаю підтримують ціни

За даними Bloomberg станом на 8:19, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,09%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 81,58 долара за барель, втративши 0,07%.

Деталі

Ціни на нафту знизилися на початку торгів у понеділок через святкування Нового року за місячним календарем у Східній Азії, але зберегли більшу частину приросту минулого тижня на тлі перспективи відновлення економіки найбільшого імпортера нафти Китаю цього року, відзначає Reuters.

Минулого тижня Brent зросла в ціні на 2,8%, тоді як WTI - на 1,8%.

Аналітики кажуть, що оптимізм щодо Китаю, ймовірно, призведе до зростання цін на нафту.

Дані показують стійке зростання кількості поїздок у Китаї після того, як були ослаблені COVID-обмеження, зазначають аналітики сировинних товарів ANZ у замітці, вказуючи на 22-відсотковий стрибок завантаженості доріг цього місяця порівняно з роком раніше у 15 ключових містах країни.

Голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль заявив у п'ятницю, що енергетичні ринки можуть посилитися цього року, якщо китайська економіка відновиться так, як очікують фінансові інституції.

Стрибок трафіку в Китаї напередодні Місячного Нового року є гарною ознакою для попиту на пальне після двотижневих зимових канікул.

"Очікуваний сплеск попиту пов'язаний з тим, що ринок готується до подальших санкцій щодо російської нафти", - зазначають аналітики ANZ.

Доповнення

Європейський Союз і "Група семи" (G7) обмежать ціни на російські нафтопродукти, починаючи з 5 лютого, на додаток до встановленої з грудня стелі цін на російську нафту та ембарго ЄС на імпорт російської нафти морем.

"Група семи" погодилася відкласти перегляд рівня стелі цін на російську нафту до березня, на місяць пізніше ніж спочатку планувалося, щоб дати час оцінити вплив граничних цін на нафтопродукти.

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