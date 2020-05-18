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Нефть Brent торгуется выше 33 долл. за баррель

Киев • УНН

 • 10219 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 33,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Нефть Brent торгуется выше 33 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 3,35%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 30,71 доллара за баррель, прибавив 4,35%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.

В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.

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